Repperndorf vor 59 Minuten

Altreifen illegal entsorgt

Ein Unbekannter hat im Kitzinger Stadtteil Repperndorf, an einem Wirtschaftsweg zwischen B 8 und der Straße Am Seelein, Flurlage Kreuzlein, vier Pkw-Altreifen in weißen Kunststoff-Reifen-Säcken illegal entsorgt. Der Umweltfrevel geschah nach Angaben der Polizei zwischen Montag und Dienstagfrüh um 9 Uhr.