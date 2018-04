Altreifen illegal entsorgt

Frechheit siegt: In der Zeit zwischen Freitag, 13. April, 12 Uhr, bis Freitag, 20. April, 18 Uhr, lagerte ein bisher Unbekannter in Biebelried, Würzburger Straße, an einem Silo mehrere Altreifen ab. Laut Polizeibericht wurden die Reifen auf einen dort bereits befindlichen Stapel mit Altreifen mal eben so abgelegt statt sie ordnungsgemäß zu entsorgen.