Sommerach vor 1 Stunde

Altmain soll ökologisch aufgewertet werden

Informationen über die mögliche ökologische Aufwertung des Altmains im Rahmen des Bundesprojektes "Blaues Band" erhielten am Montagabend in der Ratssitzung die Sommeracher Gemeindevertreter. Referentin war die stellvertretende Kreisvorsitzende der BUND Naturschutz Kreisgruppe Kitzingen Ulrike Geise, die angesichts des zwölf Kilometer langen Flussabschnitts zwischen Volkach und Gerlachshausen von einer schönen Gegend, wo die Natur das mache, was sie wolle, sprach.