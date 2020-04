Altes Spital in Prichsenstadt wurde im Krieg vor 75 Jahren zerstört

In alten Zeiten hat es in Prichsenstadt schon ein Spital gegeben. Bei Gründung des ersten Spitals im 14. Jahrhundert sollte armen und elenden Leuten Pflege und Unterhalt in einem eigenen Gebäude gewährt werden.

Das schreibt der Verein "Alt Prichsenstadt" in einer Pressemitteilung. Zu diesem Spital stiftete Friedrich Schülein, Vikar in St. Sebald in Nürnberg und ein geborener Prichsenstädter, am 1. September 1443 ein "Seelhaus", das armen und elenden Leuten nutzen sollte. Es lag im Bereich der heutigen Hausnummern 6, 8 und 10 in der Spitalgasse.

Kapelle und Seelhaus wurden im Bauernkrieg zerstört

In den Jahren 1444, nachdem Papst Felix verschiedene Freiheiten gewährt hatte, und 1451 erwirkte sich der Stifter päpstliche Privilegien und gründete 1453 eine Bruderschaft im Spital. Weil Schülein um das Seelenheil der Bewohner besorgt war, stiftete er eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Sixtus, Agnes, Elisabeth und Margarethe. Es stand in der Spitalgasse 16.

Im Bauernkrieg 1525 wurden die Sixtkapelle und das Seelhaus zerstört. Dafür wurde das Haus Nummer 2 neben dem Rathaus neu eingerichtet. Es war zunächst das Privathaus des Kastners, von 1666 bis 1767 dann Amtshaus, Bierbrauerei bis 1774 und danach im Privatbesitz von Oscher Fleischmann bis 1867.

1896 beschloss der Rat, ein neues Spital zu bauen

Erst danach wurde es bis 1896 zum städtischen Spital und Armenhaus. Am 8. April 1896 wurde jedoch laut Ratsprotokoll beschlossen, ein neues Spital zu errichten. Das neue Pfründnerspital in der Bahnhofstraße ist heute das sogenannte Ärztehaus.

Das alte Spital, ein Fachwerkhaus neben dem Rathaus, wurde am 5. April 1945 durch einen US-amerikanischen Tiefflieger-Angriff um 9.30 Uhr beschossen, zerstört und brannte ab. Weitere sechs Wohnhäuser und 20 Scheunen wurden zerstört oder beschädigt. Erst in den 1960er-Jahren wurde die Ruine abgerissen und ein Parkplatz geschaffen.