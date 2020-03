Alter Verein mit jungen Trieben

Die Königlich privilegierte Schützengesellschaft Mainbernheim von 1382 hat einen neuen Schützenmeister: Stefan Klausnitzer wurde am Freitag in der Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins einstimmig gewählt. Er folgt auf Conny Hügelschäffer, der nach 37 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit bei den Schützen nun aus dem operativen Kreis austritt.

Unterfrankens ältester Schützenverein steht auch über 600 Jahre nach seiner Gründung nicht nur gut da, sondern hat auch ein junges Gesicht: Die Jugendgruppe hat 17 Mitglieder und ist damit die größte im Gau. Und der neue Schützenmeister senkt den Altersdurchschnitt der Amtsinhaber im Umkreis mit seinen 43 Jahren auch um ein Vielfaches.

Schatzmeister Erwin Reidelbach berichtete von einem finanziell gutem Jahr. Der Verein stehe ohne Schulden da, aber der Unterhalt des Schützenhauses sei defizitär. Die Modernisierung der Schießanlage mit 14 elektronischen Ständen und die Errichtung des Scheibenmuseums haben trotz hoher Spendenaufkommen die Kasse in den vergangenen Monaten außerordentlich stark belastet. Dennoch stehe die Gesellschaft finanziell noch auf soliden Füßen, wobei man in den nächsten Jahren sicherlich sparsamer haushalten muss. Die neue Anlage wurde im August zur Kirchweih erstmals auch beim Bürgerschießen genutzt. Mit Erfolg: Mit 324 Schützen war es eine Rekordbeteiligung.

Mitglieder haben fast 3000 Arbeitsstunden geleistet

Dass man trotzdem auf ein finanziell ordentliches Jahr zurückblicken kann, sei unter anderem der Eigenbewirtschaftung und den vielen eigens geleisteten Stunden bei den Umbaumaßnahmen zu verdanken. Insgesamt hätten die Mitglieder fast 3000 Arbeitssunden mit dem Umbau verbracht.

Schriftführer Florian Poser berichtete, dass der Verein derzeit 133 Mitglieder habe. Auch die sportlichen Ergebnisse in den Vereinsklassen können sich sehen lassen. Antonia Bachmann wurde in der Riege Junioren II mit 321 Ringen Meisterin, Philipp Schilling mit 336 Ringen bei den Junioren I. Bei den Damen I war Britta Schenk mit 371 Ringen beste Schützen, bei den Damen II-IV erschoss Martina Swars 318 Ringe. Sohn Rainer Swars hatte bei den Herren I mit 353 Ringen die Nase vorn, Volker Seemann bei den Herren II-III mit 341 Ringen. Rolf Sander schaffte beim Senioren-Auflagenschießen 290 Ringe. Auf Gauebene wurde Hiltrud Reidelbach Gaumeisterin in der Kategorie Luftgewehr Damen V mit 327 Ringen.

Die Teilwahlen ergaben zudem, dass in den kommenden zwei Jahren Florian Poser weiterhin als Schriftführer den Verein unterstützt. Erster Sportleiter ist Peter Orf, das Amt des zweiten Sportleiters teilen sich Manuel Hügelschäffer und Volker Seemann. Damenleiterin ist Hiltrud Reidelbach, im Vergnügungsausschuss sind Monika Henneberger, Gisela Lechner und Uschi Poser aktiv, Rechnungsprüferin ist Monika Henneberger.