Alte Tradition: Kräutersträuße zu Maria Himmelfahrt

Es ist eine alte Tradition in katholischen Gemeinden: das Sammeln von Kräutersträußen vor Maria Himmelfahrt. Auch in Gaibach waren hierfür fleißige Damen unterwegs, sammelten Kräuter und banden diese für den Gottesdienst am Feiertag Maria Himmelfahrt um 9 Uhr. Dort wurden diese dann gesegnet.