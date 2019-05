Alpakas erobern die Weinberge

Gestatten: Alvin, Monki, Reiki und Philli. Alvin kann man sich am leichtesten merken: Der Fünfjährige muss unbedingt immer ganz vorne stehen – als Anführer gehört sich das so. An Monki wiederum ist mit seinen zwei Jahren ein kleiner Rockstar verloren gegangen, weil er alle in seinen Bann zieht. Reiki, ebenfalls zwei Jahre, mag's geruhsam, er träumt gerne mal vor sich hin. Schließlich noch Philli. Der Dreijährige gibt gekonnt den Skeptischen, bevor auch nur irgendetwas unternommen wird, schaut er aus Prinzip sicherheitshalber etwas genauer hin. Kurzum: Vier Alpakas, vier umwerfend unterschiedliche Charaktere.

Der große Traum

Anführerin der Viererbande ist Johanna Fischer. Die 34-Jährige lebt gerade einen großen Traum. Beruflich war der Weg als Diplom-Chemikerin eigentlich vorgegeben – doch sie spürte, dass da noch mehr war. Irgend etwas drängte sie, die berufliche Mühle – zuletzt arbeitete sie am Fraunhofer- Institut in Würzburg - zumindest vorerst noch einmal zu verlassen. Sie trat ein freiwilliges soziales Jahr im Tierpark Sommerhausen an – und wusste plötzlich, was Erfüllung ist. „Eine der besten Entscheidungen meines Lebens“ nennt sie diese Abzweigung, die alles in eine neue Bahn bringen sollte.

"Eine der besten Entscheidungen meines Lebens!" Johanna Fischer über ihre Flucht aus der beruflichen Tretmühle

Der Zufall wollte es, dass sie in Sommerhausen auch an einem Alpaka-Schnuppertag teilnahm. Das Treffen mit den zur Familie der Kamele gehörenden Tieren hinterließ Spuren. Weshalb es so gar kein Zufall mehr war, dass der nächste Sommerurlaub im August 2018 in Südtirol stattfand, bei dem ein Besuch bei den Alpaka-Züchtern Sabine und Walter Mair samt einer Zwei-Tages-Tour im Mittelpunkt stand.

Spätestens danach waren die Würfel gefallen. Johanna Fischer und die Alpakas – das passte, wie nur etwas passen kann. Mit ihrem Mann, zu dem sie acht Jahre zuvor nach Hellmitzheim gezogen war, entwarf sie einen Plan, wie so ein Leben aussehen könnte, in dem ein Traum gelebt wird. Hier ein paar Einschränkungen, dort ein paar Ideen. Nach dem Familienrat schaltete die Ampel auf grün.

Danach ging alles schnell. Im Oktober stand bereits der nächste Abstecher nach Südtirol auf dem Programm – um Alvin, Monki, Reiki und Philli aus Tirol ins Steigerwald-Vorland zu holen. Die Neuankömmlinge liefen ab diesem Zeitpunkt unter der Überschrift "Hannas Glücks-Alpakas".

Inzwischen war am Ortsrand eine 1600 Quadratmeter große Ranche entstanden, wo die Viererbande ihr neues Zuhause bezog. Stand Johanna Fischer am Anfang auf der einen Seite der Koppel und die Neuankömmlinge genau an der anderen, hat sich das nach einem halben Jahr geändert: Man hat sich aneinander gewöhnt, vertraut sich und fast nebenbei wurden die Tiere auch ausgebildet.

Mehrere Touren im Angebot

Damit jetzt im Frühjahr der nächste Schritt erfolgen konnte: Neuerdings werden geführte Touren rund um Iphofen angeboten. Einen Kennenlern-Spaziergang gibt es ebenso wie einen Kneippweg mit Einkehr und sogar Weinberg-Wanderungen mit Weinprobe. Demnächst sollen zudem Fotoshootings angeboten werde. Und verschiedene Alpaka-Podukte – wie neuerdings Naturseife aus dem Fell – soll es auch nach und nach auch geben.

Das Projekt „Gücks-Apakas“ hat auf alle Fälle schon mal die Besitzerin der Tiere glücklich gemacht. Mit jedem Tag ist Johanna Fischer überzeugter, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ein Alpaka anzuschauen, ohne dabei zu lächeln - das ist nahezu unmöglich. Früher, sagt die 34-Jährige, habe sie manchmal vergessen, wie schön die Welt ist. Das passiert ihr heute nicht mehr. Ein kleiner Spaziergang reicht, um sich "dem sanft wiegenden Schritt des Alpakas anzupassen" - und alles ist gut. Am besten ist, sich dabei an Reiki zu orientieren: Wie schön ist es doch, ein bisschen vor sich hinzuträumen.