Alltagshelden: In der Arztpraxis ändert sich jeden Tag etwas

Tanja Langer betreibt in Volkach (Lkr. Kitzingen) eine Arztpraxis für Allgemeinmedizin. Normalerweise ist sie für Krankheiten jeder Art zuständig. Doch normal ist derzeit nichts. Das Coronavirus hat auch den laufenden Praxisbetrieb auf den Kopf gestellt. "Das Schlimme ist: Wir sehen den Feind nicht. Er kann überall sein", sagt sie.

"Die normalen Praxiszeiten reichen schon lange nicht mehr. Aber mein Team und ich bleiben auch gerne mal länger, wenn man den Patienten helfen kann - und: Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendetwas zu ändern ist." Vor Tagen hat Tanja Langer den Tresen ihrer Praxis mit Trassierband und Pylonen abgegrenzt, damit die Patienten nicht so nahe an den Tisch beziehungsweise an die Sprechstundenhilfe kommen können. "Da hat mich der Bauhof ganz toll und unbürokratisch unterstützt", erzählt die Ärztin.

Die Patienten müssen jetzt vorher anrufen

Für den laufenden Praxisbetrieb werden jetzt nur noch zwei Zimmer benutzt. "Somit können wir uns dort besser auf die hygienischen Maßnahmen konzentrieren." Auch der Ablauf der Sprechstunde ist anders gestaltet: "In der ersten Hälfte werden nur Patienten einbestellt, die nicht wegen einer Infektion kommen. Der zweite Teil ist dann für Patienten mit Infekten aller Art."

Die Ärztin legt Wert darauf, dass die Patienten vor ihrem Besuch in der Praxis anrufen. "Das ist zwar zeitlich aufwendig für das Personal, aber auch effektiv. Wir fragen nach Kontakten, Urlaubsaufenthalte, Lebensumstände. Wir versuchen, die letzte Zeit möglichst genau zu rekonstruieren, um das Risiko für uns und die Patienten zu minimieren."

Große Unterstützung erfährt sie durch die im Ärztehaus ansässige Apotheke. Der Apotheker bemühe sich aufopfernd, all das zu beschaffen, was benötigt wird. "Die Hilfe untereinander, auch zusammen mit den anderen niedergelassenen Kollegen, ist wunderbar." Ganz wichtig für Tanja Langer ist der Hinweis auf ihre Helferinnen: "Das Team ist das Herz und der Motor der Praxis."

In unserer Serie "Alltagshelden" stellen wir Menschen aus der Region vor, die täglich ihr Bestes geben, um das öffentliche Leben trotz der Corona-Krise aufrecht zu erhalten. Viele können nicht von Zuhause aus arbeiten und müssen sich deswegen täglich neuen Herausforderungen stellen. Ein großes Dankeschön dafür!