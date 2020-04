Allen ein Lächeln schenken, die den Laden am Laufen halten

Unter dem Motto "Schenk Dein Lächeln allen, die den Laden am Laufen halten!" stand eine Aktion des katholischen Frauenbunds Dettelbach. Unter den eingehaltenen Schutzmaßnahmen überreichten Vorsitzende Elisabeth Rost und Marianne Schilling allen, die den Laden, im wahrsten Sinn des Wortes, am Laufen halten, ein Dankeschön mit einem Lächeln-Plakat. Im Hornschen Spital bedankten sie sich bei den Pflegern mit einem Diamantenstein. Und auch die Bewohner wurden nicht vergessen und zum Palmsonntag mit einem gesegneten Palmbüschelchen bedacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle Mitarbeiter der Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemarkt, Apotheken, Arztpraxen und Altenheime freuten sich über das gebastelte Anerkennungsgeschenk, die alle von Marianne Schilling mit viel Liebe und Zeitaufwand gebastelt wurden. Großen Lohn erntete auch der Frauenbund durch die strahlenden Augen und das freundliche Dankeschön.