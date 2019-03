Alkoholprävention für die Schüler der 9. Jahrgangstufe

Die Sozialpädagogin Anna-Lena Spirk von der Fachstelle für Prävention des Landratsamtes in Kitzingen und drei weitere pädagogische Fachkräften am AKG vermittelten den Schülern der 9. Jahrgangstufe Informationen zum Thema riskanter Alkoholkonsum im Jugendalter. Dies gelang aufgrund des sehr lebensnah ausgerichteten interaktiven HaLT-Parcours, bei dem die Jugendlichen vier verschiedene Stationen durchliefen, so die Mitteilung der Schule. So vermittelten Rauschbrillen einen Eindruck, wie Alkohol die Koordinationsfähigkeit einschränkt. Die Schüler erlebten so eindrücklich wie gefährlich es ist, alkoholisiert am Straßenverkehr teilzunehmen, auch mit dem Fahrrad. An den weiteren Stationen beschäftigten sich die Jugendlichen mit den Themen Alkohol und Sexualität, dem Alkoholgehalt unterschiedlicher Getränke und Erste-Hilfe-Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn sich alkoholisierte Personen selbst nicht mehr helfen können. So lernten sie die stabile Seitenlage kennen und übten diese auch ein. Die Jugendlichen zeigten an allen Stationen großes Interesse und hoben danach hervor, dass sie viel gelernt hatten. Besonders gut fanden sie dabei, dass die pädagogischen Fachkräfte alle ihre Fragen ernst nahmen.