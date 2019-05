Mainbernheim vor 48 Minuten

Alkoholisierter Kradfahrer schwer verletzt

Gegen 22.50 Uhr rutschte am Samstag ein Kradfahrer auf der Michelfelder Straße bei Mainbernheim in den Graben und verletzte sich dabei. Der 29-Jähriger fuhr von Michelfeld kommend in Richtung Mainbernheim. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Mainbernheim kam er in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei rutschte er laut Polizei offensichtlich an der Leitplanke entlang und verletzte sich schwer.Bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde, stellte die Polizei fest, dass er knapp ein Promille Alkohol im Blut hatte. An der Honda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro, an der Leitplanke von etwa 500 Euro.