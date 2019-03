Alkoholisierten Fußgänger angefahren

Ein alkoholisierter Fußgänger wurde in Kitzingen von einem Autospiegel gestreift– die Polizei sucht Zeugen.

Wie es im Pressebericht der Polizeiinspektion Kitzingen heißt, ereignete sich am Donnerstagabend in der Repperndorfer Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein alkoholisierter 49-jähriger Fußgänger lief auf der Fahrbahn am rechten Fahrbahnrand. Hier berührte ein 48-jähriger Fahrzeugführer mit dem rechten Außenspiegel seines Pkw den Fußgänger. Der Unfall ereignete sich zwischen der unteren Einfahrt nach Repperndorf und der Zufahrt zu der Marshall-Heights-Kaserne in Fahrtrichtung Kitzingen. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Hinweise, insbesondere von Unfallzeugen, erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.