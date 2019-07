Kitzingen vor 1 Stunde

Alkoholisiert unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Lindenstraße in Kitzingen stellte die Polizei beim 52-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 0,54 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Ihm drohen eine Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot.