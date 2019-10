Wiesentheid vor 1 Stunde

Alkoholfahrt mit Folgen

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid fiel bei einem 41-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch auf. Laut Polizeibericht ergab der Alkoholtest den Wert von 0,68 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Ihn erwartet ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld.