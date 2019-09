Seinsheim vor 1 Stunde

Alkohol am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hüttenheimer Straße in Seinsheim, fiel am Sonntagabend ein 85-jähriger Verkehrsteilnehmer auf. Laut Polizeibericht stellte die Polizei bei dem Rentner Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Eine zufällig hinzukommende Bekannte kümmerte sich um ihn und brachte den Senior nach Hause.