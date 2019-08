Alfons Dees gab den besten Schuss ab

Auf den letztjährigen Dettelbacher Schützenkönig Sven Rauch folgt Alfons Dees. Er hatte beim Königsschießen die Nase vorne. Jugendschützenkönig Martin Dietz reichte die im vergangenen Jahr erworbene Königskette an den neuen Jugendschützenkönig Nico Adler weiter.

Mit Pauken und Trompeten holten die Dettelbacher Schützen am Samstag die Majestäten zuhause ab und zogen zum Marktplatz, um die neuen Schützenkönige zu proklamieren. Schützenmeister Siegfried Weinig überreichte Schützenkönig Alfons Dees und Jugendschützenkönig Nico Adler die Königsketten.

Die besten Schützen

Als Ritter stehen Alfons Dees (86,6 Teiler) Sven Rauch (1. Ritter, 136,9 Teiler) und Peter Leirich (2. Ritter, 162,8 Teiler) zur Seite. Auf den weiteren Plätzen folgen Monika Leirich (344,2 Teiler) und Jakob Brimer (364 Teiler). Erster Jugendritter wurde Luca Schröder, zweite Jugendritterin Helena Krämer.

Bürgermeisterin Christine Konrad und die Dettelbacher Musikanten begleiteten die Schützen beim Festzug. Vom Marktplatz ging es dann zurück in das Schützenhaus. Dort stärkten sich die Schützen beim Königsmahl.

Ehrungen und Erfolge

Schützenmeister Siegfried Weinig gratuliere auch den Schützen, die bei den Gaumeisterschaften Ende 2018 und Anfang 2019 erfolgreich teilgenommen hatten. Sie waren in den Disziplinen laufende oder stehende Scheibe (Martin Dietz, Lucas Körting) angetreten.

Urkunden für Erfolge bei den Gaumeisterschaften erhielten unter anderem Martin Dietz (1. Platz Junioren in Kleinlangheim), Florian Falkenstein (1. Platz Herren in Dettelbach), Felix Schmotz (5. Platz Herren in Dettelbach), Tim Steiner (4. Platz Herren in Dettelbach), Jakob Brimer (2. Platz Herren in Würzburg), Sophia Krämer (6. Platz Damen in Dettelbach) und Lucas Körting (4. Platz Junioren in Kleinlangheim). Lucas Körting wurde mit Roland Körting und Monika Leirich für das Leistungsabzeichen geehrt. Das Leistungsabzeichen ist ein Breitensportabzeichen des deutschen Schützenbundes.