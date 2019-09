Kitzingen vor 1 Stunde

Aldi Süd eröffnet in Volkach neue Filiale

Die letzten Vorbereitungen laufen, am Donnerstag, 19. September, will Aldi Süd im Seelein 24 in Volkach eine neue Filiale eröffnen. Die zuständige Aldi Süd-Regionalgesellschaft Helmstadt hat den Bau in knapp drei Monaten errichtet. Damit verfüge nun auch Volkach über eine Filiale nach dem neuen Einrichtungskonzept, das Aldi Süd in allen 1910 Filialen in West- und Süddeutschland schrittweise umsetzt, wie es im Presseschreiben heißt.