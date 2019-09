Aldi Süd eröffnet in Volkach an alter Stelle neue Filiale

Die letzten Vorbereitungen laufen, am Donnerstag, 19. September, will Aldi Süd im Seelein 24 in Volkach seine runderneuerte Filiale eröffnen. Die zuständige Aldi Süd-Regionalgesellschaft Helmstadt hat den Bau in knapp drei Monaten errichtet. Damit verfüge nun auch Volkach über eine Filiale nach dem neuen Einrichtungskonzept, das Aldi Süd in allen 1910 Filialen in West- und Süddeutschland schrittweise umsetzt, wie es im Presseschreiben heißt.

Die Kunden erwartet eine über 1000 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit bodentiefen Fenstern und neuer Decken- und Bodengestaltung.

Die Aldi Süd Filiale in Volkach ist ab Donnerstag, 19. September, montags bis samstags täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.