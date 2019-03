Albertshofen macht bei MainLand mit

Mehrere Kommunen im Landkreis sind schon in interkommunalen Allianzen zusammengeschlossen. Die Gründung der so genannten "Einfachen kommunalen Arbeitsgemeinschaft" mit dem Namen MainLand steht bald offiziell ins Haus. Der Albertshöfer Gemeinderat erteilt Bürgermeister Horst Reuther in der Ratssitzung am Dienstag die Befugnis, die Zweckvereinbarung zur Gründung der Institution zu unterschreiben.

Den Anstoß zu der vom Amt für Ländliche Entwicklung geförderten Allianz hatte vor geraumer Zeit Dettelbachs Bürgermeisterin Christine Konrad gegeben, jetzt tut sich Dettelbach mit dem Gemeinden Albertshofen, Mainstockheim, Biebelried und Buchbrunn zusammen. Die Albertshöfer Ratsrunde stimmte dem Zusammenschluss jetzt einstimmig zu.

Wie Horst Reuther darlegte, hat die Lenkungsgruppe mit den beteiligten Bürgermeistern beschlossen, dass die vorerst anfallenden Kosten mit einem jährlichen Sockelbetrag von 1500 Euro pro Kommune aufgeteilt werden. Alle darüber hinaus auftretenden Kosten werden dann nach Anzahl der Einwohner aufgeteilt. Die Lenkungsgruppe werde sich künftig einmal im Monat treffen. Als Sprecherin der Allianz fungiert Christine Konrad. Das Unterzeichnen der Zweckvereinbarung soll am 15. Mai öffentlichkeitswirksam über die Bühne gehen bei einer Feierstunde auf der Fähre zwischen Albertshofen und Mainstockheim.

Weitere Themen im Rat waren:

Bürgermeister Horst Reuthers Vorschlag, für die Europawahl versuchsweise nur ein Wahllokal im Rathaus einzurichten, lehnten die Räte mehrheitlich ab. Horst Reuther wollte damit bezwecken, dass weniger Wahlhelfer gebraucht würden. Doch aus dem Ratsgremium kamen Bedenken, dass die Wähler längere Wege hätten und die Auszähler mit nur einem Wahllokal zu lange eingespannt sein würden. Deswegen bleibt alles beim Alten, im Rathaus und der Schule wird es jeweils ein Wahllokal geben. Eventuell wird die Briefwahl in der Gartenlandhalle ausgezählt, weil es wegen der kleinen Stühle in der Schule unbequem für die Wahlhelfer ist.

Die Folgen einer Verunreinigung der Kanalisation und der Kläranlage durch Diesel sind noch nicht ganz beseitigt. Noch müssen Mengen aus Spezialcontainern entsorgt werden, aktuell ist nicht definitiv abzusehen, bis wann die Spezialcontainer an der Kläranlagenzufahrt wieder verschwunden sind.

Sorgen um Lichtsmog machte sich in der Ratssitzung Barbara Hügelschäffer. Sie würde es gerne sehen, dass nachts jede zweite Straßenlampe ausgeschaltet würde, um den Lichtsmog zu verringern. Ihre Haltung konnte ihre Ratskollegen aber nicht überzeugen, vorerst bleiben alle Lichtkörper die Nacht hindurch brennen.