Albertshofen: Daniel Bayer fordert Horst Reuther heraus

Die Bürger in Albertshofen haben für die Bürgermeisterwahl am 15. März die Wahl. Der seit 2008 amtierende Bürgermeister Horst Reuther (CSU) bekommt zwei Gegenkandidaten. Die Albertshöfer Bürgerliste (ABL) verteilte kürzlich einen Flyer an die Haushalte, in dem Daniel Bayer seine Kandidatur ankündigte.

"Ich kann mir das Amt als Bürgermeister gut vorstellen", wird Daniel Bayer in einer Mitteilung an die Presse zitiert. Der 35-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) ist sehr engagiert in den örtlichen Vereinen wie der Feuerwehr, dem Spielmannszug, dem Brauchtumsverein, in der Karnevalsgesellschaft Höpper-Elfer, dem Kirchenvorstand und dem Posaunenchor. Daneben wirkt er auch als Lektor in der evangelischen Kirchengemeinde.

Unbelastet einbringen

Er empfinde es als Vorteil, bislang noch nicht im Gemeinderat gewesen zu sein, dadurch könne er sich völlig unbelastet einbringen. Er schätze Horst Reuther als Freund und Musikerkollege und wisse um dessen erbrachten Leistungen für die Gemeinde. Deswegen hoffe Daniel Bayer auf einen fairen Wahlkampf, "da es weniger um die Personen, sondern grundsätzlich um Albertshofen geht", so der ABL-Kandidat in spe.

Die Nominierungsversammlung Bayers und der Gemeinderatsliste findet am 11. Dezember in der Winzerstube Heilmann statt. Der SPD-Ortsverein hat seine Nominierungsversammlung für den 4. Dezember im Gasthaus Anker anberaumt.