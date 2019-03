Albertshofen vor 49 Minuten

Albertshöfer Wanderverein wählt das bewährte Team wieder

„Die Welt ist bei uns noch in Ordnung – es macht Spaß, so einem lebendigen Verein mit einem funktionierenden Ausschuss, mit interessierten und aktiven Mitgliedern vorzustehen“, freute sich Vorsitzender Thomas Hollenbacher in der Hauptversammlung der Naturwanderfreunde Albertshofen.