Albertshöfer Grundschüler räumen Müll

Auch die Grundschule Albertshofen beteiligte sich an der diesjährigen Tour de Müll des Kreisjugendrings Kitzingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ausgerüstet mit Eimern, Handschuhen und Warnwesten und bei bester Laune wanderten die Schüler der zweiten bis vierten Klassen zu ihren Sammelgebieten zwischen Albertshofen und Mainsondheim. Neben Zigarettenkippen und Plastikresten landeten auch zahlreiche leere Flaschen in den Müllsäcken. Sogar ein altes Sofa und zwei große Drahtgeflechte konnten mit Unterstützung der Bauhofmitarbeiter Matthias Hofmann und Jürgen Orff abtransportiert werden. Zur Belohnung gab es zum Abschluss noch eine Brotzeit.