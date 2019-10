Kitzingen vor 10 Stunden

Akustischer Swing mit "Inswingtief" in Kitzinger Synagoge

Musik, die richtig Spaß macht, servieren vier unterschiedliche Musiker aus verschiedenen musikalischen und geographischen Regionen am Samstag, 19. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen. Tief im gemeinsamen Fundament aus Swing und Gypsy-Jazz verwurzelt, nimmt es die Band mit dogmatischen Genre-Grenzen nicht so genau und bereichert ihren akustischen Swing-Sound entspannt und unverkopft mit Anleihen aus Bossa Nova, Klezmer oder Weltmusik, heißt es in einer Mitteilung. "The Next Step", die zweite Inswingtief-CD ist da. Aber auch die anderen musikalischen Vorlieben der Komponisten, wie Klezmer, Bossa Nova oder der gute alte Blues, prägen den Sound der Band, heißt es in einer Pressemitteilung. Sabrina Damiani am Kontrabass, Felix Leitner an der Gypsy-Gitarre, Thomas Buffy an der Violine und Stefan Degner an der elektrischen Jazzgitarre tun, was sie lieben. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.