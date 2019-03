Akustiker-Auszeichnung für Frankonia Hören Sehen

Die Top 100 Akustiker 2019/2020 stehen fest: Einer davon ist Frankonia Hören Sehen aus Kitzingen in der Kaiserstraße. Das teilte das Geschäft mit. Ermittelt und vergeben wird die Auszeichnung von dem unabhängigen BGW Institut für Marktforschung in Düsseldorf. Am 9. Februar war es wieder soweit, die ausgezeichneten Top 100 Akustiker wurden zur Gala nach Düsseldorf geladen. Schirmherrin der diesjährigen Auszeichnung war die Schauspielerin Christine Neubauer.

Ausgezeichnet wurden laut Mitteilung die inhabergeführten mittelständischen Hörakustikfachgeschäfte, die das vom BGW Institut entwickelte Prüfverfahren durchlaufen und im Bereich der Kundenorientierung überzeugt haben, sowie ein stimmiges Konzept zum Nutzen der Kunden vorweisen können.