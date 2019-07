Aktionswochen 60+ vom 20. September bis 21. Oktober

Auf abwechslungsreiche Aktionswochen dürfen sich die Bürger 60+ im Landkreis Kitzingen freuen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Diese finden im Zeitraum vom 20. September bis 21. Oktober statt. Koordiniert werden die Aktionswochen vom Landratsamt Kitzingen in Zusammenarbeit mit Akteuren und Partnern aus dem Landkreis.

Das Programmheft zu den Aktionswochen 60+ liegt in den Gemeindeverwaltungen, bei Banken, Ärzten und Apotheken, bei der Caritas, dem VdK, dem Koordinierungszentrum WirKT, der Klinik Kitzinger Land und im Landratsamt aus. Es kann auch über die Internetseite des Landratsamtes unter www.kitzingen.de aufgerufen werden.

Die beteiligten Träger und Einrichtungen bieten mit insgesamt 150 Veranstaltungen ein umfangreiches Programm an. Die Angebote reichen von Vorträgen und Bildungsveranstaltungen über Sport- und Fitnessangeboten bis hin zu Tagesfahrten und geselligen Treffen. Das Schwerpunktthema der Veranstaltungen des Landratsamtes lautet „Vorsorge für das Alter – perfekt organisiert“.

Eröffnet werden die Aktionswochen 60+ am Freitag, 20. September, um 14 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes von Landrätin Tamara Bischof. Die Besucher erwartet ein Vortrag zum Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – Selbstbestimmung bis zum Lebensende“. Die Referenten, Rechtsanwalt Ulrich Rothenbucher und Prof. Dr. Michael Schmidt, werden sowohl aus juristischer Sicht als auch aus der Sichtweise eines Arztes die wichtigsten Fragen beantworten. Samstag, 28. September, findet um 14.30 wieder der Seniorennachmittag 90+ im Dekanatszentrum in Kitzingen mit Ehrung der ältesten Seniorinnen und Senioren im Landkreis Kitzingen statt.

Die Abschlussveranstaltung am Montag, 21. Oktober, um 14 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes steht wieder ganz im Zeichen der Vorsorge. Unter dem Titel „Vorsorge für das Alter – perfekt organisiert" informieren Experten zu folgenden wichtigen Themen: Schutz vor Enkeltrick und Seniorenabzocke (Markus Bursch, Kriminalpolizei), Schuldenfrei im Alter – Strategien, Tipps, Hilfen (Elisabeth Schmitt, Schuldner und Insolvenzberatung, LRA Kitzingen), Notfalldose, Hausnotruf und weitere ambulante Hilfsdienste (Margarita Mäder, BRK), Welche Versicherungen für das Alter brauche ich wirklich? Was muss ich beim Erben und Vererben beachten? (Oliver Rauber, Versicherungsmakler, Kitzingen), Sicher Auto fahren im Alter! Was bieten Fahrfitnesstrainings? (Alfons Saugel, Verkehrswacht, Kitzingen e.V.), Plötzliche Pflege, Infos zum geplanten Pflegestützpunkt im Landkreis Kitzingen (Ute Döblinger, Pflegewirtin, Landratsamt).

Natürlich gehört auch der kostenlose „Beratungstag für Barrierefreies Bauen“ seitens des Landratsamtes wieder zum festen Programm: er findet am Donnerstag, 10. Oktober, von 13 Uhr bis 17 Uhr im Landratsamt statt. Es werden 30-minütige Einzeltermine vergeben. Die Beratung wird von Andreas Unser, Architekt und Fachberater für Barrierefreies Bauen, durchgeführt. Beraten wird zu baulichen Maßnahmen im Neu- oder Altbau (z.B. Bad-Umbau, Aufzug, Rampe, Treppenlift usw.).

Herbert Köhl von der Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement und Seniorenfragen koordiniert gemeinsam mit seiner Kollegin Manuela Link die Aktionswochen 60+. Beide sind sich sicher, dass jeder Bürger im Alter 60+ im 40 Seiten starken Programmheft passende Aktivitäten für sich entdecken kann.

Anmeldung für die Veranstaltungen des Landratsamtes bei Herbert Köhl, Tel.: (09321) 9285010, E-Mail: herbert.koehl@kitzingen.de oder Manuela Link, Tel.: (09321) 9285015, E-Mail: manuela.link@kitzingen.de. Über diese Kontaktadressen kann auch das Programmheft zu den Aktionswochen 60+ bestellt werden.