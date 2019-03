Aktionsbündnis: Blühpaten-Angebot entspricht Geldmacherei

In einer Stellungnahme reagieren im Namen des Aktionsbündnisses zum Volksentscheid zum Artenschutz der Vorsitzende der Kreisgruppe Kitzingen im Landesbund für Vogelschutz Bayern (LBV), Klaus Sanzenbacher, und Jens Pauluhn vom ÖDP-Kreisverband auf einen in dieser Zeitung veröffentlichten Artikel über Landwirt Horst Schmidt (Obernbreit) und die Imkerfamilie Keil (Hüttenheim). Diese bieten Interessierten an, als Blühpaten zu fungieren, und Blühflächen anzulegen – gegen eine finanzielle Beteiligung. Die Naturschützer begrüßen zwar den Grundgedanken, Menschen über Blüh-Patenschaften die Chance zu bieten, etwas für die Artenvielfalt zu tun, doch zugleich erhebt das Aktionsbündnis den Vorwurf: Das Angebot schieße "weit über eine angemessene Vergütung hinaus".

Blühstreifen-Flächen bringen deutlich mehr ein als Weizen und Rüben

Familie Keil, rechnen Sanzenbacher und Pauluhn in ihrer Stellungnahme vor, erwirtschafte mit ihrem Angebot im ersten Jahr 7800 Euro pro Hektar. Dies sei mehr als dreimal so viel, als wenn auf der betreffenden Fläche Zuckerrüben angebaut würden; würde dort Winterweizen ausgebaut, läge der Ertrag sogar bei nicht einmal einem Fünftel des Betrags. Zudem würden auf den Blühflächen Saatgut eingesetzt, das nicht einmal aus dem heimischen Naturraum stammt.

Der LBV-Kreisvorsitzende und der ÖDP-Vertreter halten der Landwirtschaft vor, "augenscheinlich weit überzogene Forderungen" zu stellen, um den Unterzeichnern des Volksbegehrens zum verbesserten Artenschutz zu unterstellen, "mit der Unterschrift sei alles getan und keiner wolle sich persönlich zusätzlich engagieren". Sie künden an: Das Aktionsbündnis werden selbst weitere Blühflächen in größerem Umfang anlegen, und "selbstverständlich" würden allen Flächen, die dem LBV gehören, für den Artenschutz genutzt. Die Anlage von Blühflächen sei der von Blühstreifen an konventionell genutzten Äckern vorzuziehen, da diese dort Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt sein könnten.