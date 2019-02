Aktion "24 Sterne" des Stadtmarketingvereins

Die Aktion „24 Sterne zu Ihrem Hauptgewinn“ aller Kitzinger Einzelhändler und des Stadtmarketingvereins (STMV) zur Weihnachtszeit hat Früchte getragen. Pro zehn Euro Einkaufswert erhielten die Shoppingbegeisterten einen Stern für Ihre Sammelkarte. Über 80 voll ausgefüllte Kärtchen haben den Weg in den Lostopf gefunden, unter denen zwei Gewinner gezogen wurden, so die Mitteilung. Bei der ersten Auslosung wurde die Sammelkarte von Thea Geuter aus Albertshofen gezogen, die zehn „Schexs in the City“ für einen weiteren Shoppingtrip durch Kitzingen gewonnen hat. Bei der zweiten Ziehung konnte Inge Goldstein aus Sommerhausen ermittelt werden, die mit einer Begleitperson das White Dinner im Juli genießen darf.