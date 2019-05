Schwarzach vor 3 Stunden

Afrika-Konzert am EGM

Zum dritten Mal findet dieses Jahr am Egbert-Gymnasium ein Benefizkonzert für Afrika statt. Dieses wird organisiert von der Afrika-Gruppe, teilt die Schule mit. Es treten verschiedene Ensembles des EGM auf: der Gemischte Chor, der Unter- und Mittelstufenchor, Vokalensembles, Lehrerband sowie ein Flöten- und ein Celloensemble; auf dem Programm steht Afrikanisches und anderes. Der Erlös kommt der Partnerschule des EGM in Tansania zugute, dem Hanga Religious Seminary, das ebenso eine benediktinische Schule ist, wo es den Schulbesuch von Kindern aus bedürftigen Familien ermöglicht. Das Konzert findet am Mittwoch, 29. Mai, 19 Uhr, in der Aula des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach statt.