AfD-Landtagsabgeordneter eröffnet Bürgerbüro

Mit einem Tag der offenen Türe eröffnete der Landtagsabgeordnete der "Alternative für Deutschland" (AfD), Christian Klingen, am Samstag sein Bürgerbüro in der Kitzinger Innenstadt. Das Büro soll Anlaufstele für all jene sein, die sich mit einem Anliegen an den Abgeordneten wenden möchten, dies aber bislang nur schriftlich oder per Mail tun konnten.

Geöffnet ist das Büro direkt am Kiliansbrunnen auf dem Kitzinger Marktplatz Montags und Dienstags von 10 bis 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung. Montag ist die Gelegenheit auch groß, so Klingen, den Abgeordneten direkt in Kitzingen anzutreffen. Telefonisch ist das Büro, in dem Klingens Mitarbeiterin Mariana Elsen sitzt, unter 09326/2070994 zu erreichen.