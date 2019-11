Reupelsdorf vor 1 Stunde

Adventskonzert mit "Tetila-Brass" in St. Sebastian

Am Sonntag, 8. Dezember, findet in der Kirche St. Sebastian in Reupelsdorf ein Adventskonzert mit dem Blechbläserensemble "Tetila-Brass" statt. Die Musiker aus Reupelsdorf und Dettelbach unter der Leitung von Fabian Weiss wollen zeigen, dass man auch mit wenigen Musikern klangvolle Akzente setzen kann, teilt die Kirchenverwaltung in einer Mitteilung an die Presse mit. Beim Konzert sind die Besucher eingeladen, gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder zu singen, musikalisch unterstützt von Georg Troll an der Orgel und Jennifer Weiss an der Gitarre.