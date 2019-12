Stadelschwarzach vor 1 Stunde

Adventskonzert in der Kirche St. Bartholomäus

Am Samstag, 7. Dezember, lädt die katholische Kirchengemeinde zum traditionellen Adventskonzert in die St. Bartholomäuskirche Stadelschwarzach ein. Ab 18.30 Uhr wird die Blaskapelle unter Leitung von Martin Stöckinger auf die Weihnachtszeit einstimmen. Daneben werden laut einer Pressemitteilung das Ensemble „Tetila Brass“ aus Reupelsdorf, Christoph Schafferhans an der Orgel und die Stadelschwarzacher Nachwuchsmusiker zu hören sein. Der Eintritt ist frei.