Adventskonzert des Franken-Landschulheims

Auch dieses Jahr war die Volkacher Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus bis auf den letzten Platz gefüllt mit der Schulfamilie des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach. Begrüßt wurde diese vom Realschulleiter Lars Ziegler, heißt es in einer Pressemitteilung. Danach gab er die Bühne frei für den Chor der Q11, der das Adventskonzert eröffnete. Vier Schüler der Klasse 6a führten unter der Leitung ihrer Religionslehrerin Sandra Weller das Stück „Vier Kerzen am Weihnachtsbaum“ auf, in dem sie mit der Geschichte von erloschenen Adventslichtern über die Hoffnung und die Kraft eines Einzelnen erzählten.

Daneben sangen sich die Chöre der fünften Klassen mit bekannten Klassikern in die Herzen der Zuhörer und wünschten allen eine frohe Weihnacht. Die Schülerin Azidah Luta beeindruckte mit ihrem Gesangssolo „Read all about it“ und David Jung aus der Klasse 10P2 präsentierte sein herausragendes musikalisches Talent an der Violine.

Wie die Jahre zuvor hielt Pfarrerin Victoria Fleck einige besinnlichen Worte für die Kirchengäste bereit. Das Vokalensemble, zusammengesetzt aus der Q11 und Q12, dem Wahlfach Chor und dem Lehrerchor, brachte das Konzert zu einem festlichen Abschluss. Im Anschluss waren alle Besucher noch auf eine Bratwurst und einen Glühwein auf den Marktplatz eingeladen. Dort konnten sie sich von Jürgen Baumgartl und seinem Schülerblasorchester in Weihnachtsstimmung versetzen lassen.