Adventskalender - mehr als nur ein bisschen Schokolade

Nicht mehr lange, dann beginnt die Adventszeit. Viele freuen sich darauf: Am Adventskranz werden Kerzen angezündet. Man macht es sich gemütlich, trinkt Tee und genießt dazu leckere Lebkuchen. Ein nicht ganz so alter, aber nicht wenig schöner Brauch sind Adventskalender. Vor allem die Kinder freuen sich, wenn sie jeden Tag ein Türchen öffnen dürfen und etwas Süßes auf sie wartet. Aber auch viele "Große" haben ihren Spaß daran. Manche basteln ihre Adventskalender auch selbst oder füllen sie mit kleinen Überraschungen für ihre Lieben. Für diejenigen, die nicht so viel Zeit oder Ideen haben, bietet der Handel inzwischen die unterschiedlichsten Varianten an.

Bei unserer Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz haben wir Passanten gefragt: Haben Sie auch einen Adventskalender?