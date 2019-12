Adventskalender (9): Ein Hund hilft beim Weihnachtsdienst

Jeannette Sterks Hund Pluto folgt jedem Kommando der 31-Jährigen aus Großlangheim. Der fünfjährige Labrador-Retriever hat vor rund einem Jahr seine Ausbildung als Rettungshund bei der Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes in Kitzingen abgeschlossen und unterstützt seitdem Sterk bei der Suche nach Vermissten im Landkreis.

Für Sterk, die momentan auch ihren zweiten Hund Anubis auf die Prüfung als Flächensuchhund vorbereitet, ist die Leidenschaft für die "besten Freunde des Menschen" quasi angeboren. Seit ihrer Kindheit beschäftigt sie sich mit Hunden und entwickelte daher schon früh den Wunsch, mit ihnen zu arbeiten.

Trotz rund zehn Einsätzen pro Jahr hat Sterk, die sich seit viereinhalb Jahren ehrenamtlich in der Staffel engagiert, noch keinen Notfall über Weihnachten erlebt. Alllerdings kennt sie zahlreiche kuriose Geschichten. So bekam die Staffel unter anderem den Auftrag, eine demente Frau zu suchen, die man schließlich schlafend in einem Maisfeld fand und die sich über die ganze Aufregung um ihre Person wunderte.

Obwohl Sterk auch schon Familienfeiern verlassen musste und die meisten ihrer Einsätze in der Nacht stattfinden, würde sie ihr Ehrenamt niemals in Frage stellen. Für sie steht das Helfen und das Retten von Leben stets im Vordergrund.