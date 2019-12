Adventskalender (6): Axel Goller ist Polizist mit Leib und Seele

Axel Gollers Großonkel Hans war einer der Gründe, warum sich der heute 56-Jährige entschloss, Polizist zu werden. Immer wenn dieser von seinem Dienst erzählte, "war die ganze Verwandtschaft ruhig und hat gespannt zugehört", erinnert sich Goller.

Daher bewarb sich der Kitzinger schließlich als Polizeipraktikant. 39 Jähre später ist Goller Polizeihauptkommissar und hilft als Dienstgruppenleiter unter anderem seinen jungen Kolleginnen und Kollegen durch sein angesammeltes Wissen, sich im Polizeialltag besser zurechtzufinden.

Goller gefällt an seiner Arbeit besonders, dass sie abwechslungsreich ist und er jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird. So unterscheiden sich auch die Schichten an den Feiertagen vom regulären Dienst. "Manche Bürger denken, die Polizei hätte an Weihnachten eine höhere Eingreifschwelle", erklärt er lächelnd. Zwar beließen es die Polizisten in dieser Zeit bei kleineren Verstößen eher mal bei einer mündlichen Verwarnung; die Gesetze würden allerdings trotzdem gelten und müssten daher eingehalten werden.

Gerne erinnert er sich an die schönen Ereignisse zurück, die er seit seinem Dienstantritt 1980 an Weihnachten erlebt hat. So hätten amerikanische Militärpolizisten ihre deutschen Kollegen in Kitzingen an den Feiertagen besucht und ihnen Süßigkeiten und alkoholfreien Eggnog (ein eierlikörähnliches Getränk aus Ei, Sahne und Zucker) mitgebracht.

Für die Zukunft der Polizei hofft Goller, der sich selbst scherzhaft als "weihnachtserfahrenen Polizisten mit Leib und Seele" bezeichnet, dass die Politik und die Justiz ihren jetzigen Kurs beibehielten und somit die Polizisten unterstützten.