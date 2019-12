Adventskalender (24): Weihnachten mit Ochs und Esel im Stall

Frank Stierhof arbeitet auf dem elterlichen Bauernhof im Iphöfer Ortsteil Dornheim, seit er denken kann. Gerne erzählt er, wie er sich als achtjähriger Junge an Ostern von seinen Eltern ein Pferd wünschte und stattdessen eine kleine Herde Ziegen bekam. "Das waren meine ersten eigenen Tiere", berichtet der 1981 geborene Stierhof, der hauptberuflich als Industriemechaniker bei Bosch-Rexroth in Volkach arbeitet.

Trotz seiner Arbeit bemüht er sich, seine Eltern Irma und Walter Stierhof so oft wie möglich beim Pflegen und Füttern der knapp 100 Tiere, darunter Kühe, Esel, Hühner und Schweine, zu unterstützen. Im nächsten Jahr nähert sich außerdem das 25-jährige Jubiläum des Stierhofs als Erlebnisbauernhof. Stierhof führt nämlich unter anderem Schulklassen über das Gelände und versucht, die Kinder an die Landwirtschaft und die Natur heranzuführen.

Zwar muss sich Stierhof auch an den Weihnachtsfeiertagen um die Tiere kümmern, trotzdem ist diese Zeit für ihn und seine Familie besonders schön. So kommt am 25. Dezember die gesamte Verwandtschaft zusammen, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Auch die Tiere profitieren von dieser festlichen Stimmung, da sie gerade von den weiblichen Mitgliedern der Familie mit Streicheleinheiten und Extrafutter "beschenkt" werden.

Stierhof hofft, dass er den Hof als landwirtschaftlichen Betrieb und als Erlebnisbauernhof weiter erhalten kann, weil ihm die Arbeit mit den Tieren und der Umgang mit den Kindern viel Freude bereiten.

Türchen auf: In unserem Adventskalender stellen wir Menschen (und Tiere) vor, die an den Weihnachtstagen arbeiten oder Bereitschaftsdienst haben.