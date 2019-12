Adventskalender (21): Klaus Flach ist Herr über die Wasserstraßen

Klaus Flach hat eine Aufgabe, die den meisten nicht sofort einfällt, wenn sie an Menschen denken, die auch über Weihnachten arbeiten müssen. Der Kitzinger sitzt in der Leitzentrale Volkach, von wo aus im Auftrag des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Schweinfurt vier Schleusen entlang des Mains gesteuert werden.

An seinem Beruf gefallen dem 58- Jährigen vor allem die Gespräche mit den Kapitänen der Schiffe, die die Schleusen rund um Volkach passieren möchten. Während man heute leider alles über Funk bespreche, habe früher noch persönlicher Kontakt zwischen Schiffer und Schleusenwärter bestanden, erzählt Flach.

Die insgesamt neun Mitarbeiter arbeiteten im Drei-Schicht-Betrieb, um rund um die Uhr den Güter- und Personenschiffen die Weiterfahrt zu ermöglichen. So wird Flach heuer an Heiligabend die Nachtschicht von 22 Uhr bis 6 Uhr übernehmen. "Ich hoffe, dass es eine ruhige Nacht wird", erklärt er lachend. Denn auch über die Feiertage seien Schiffe mit Besatzungen aus ganz Europa in Mainfranken unterwegs, die sogar teilweise mit ihren Familien das Weihnachtsfest an Bord feiern würden.

Für die Zukunft hofft Flach, dass das gute Verhältnis mit seinen Kollegen in der Leitzentrale weiterhin bestehen bleibt. Eine so angenehme Arbeitsatmosphäre sei nämlich keineswegs selbstverständlich.

Türchen auf: In unserem Adventskalender stellen wir Menschen vor, die an den Weihnachtstagen arbeiten oder Bereitschaftsdienst haben.