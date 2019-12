Adventskalender (19): Jacob Sieber wartet Weihnachten auf Notfälle

Jacob Sieber muss heuer zum ersten Mal auch an Weihnachten arbeiten. Der 26-Jährige aus Rödelsee ist im Vertrieb der Licht-, Kraft- und Wasserwerke (LKW) Kitzingen tätig und hat über die Feiertage Bereitschaftsdienst. Dann muss er am Telefon die Notfälle seiner Kunden entgegennehmen und leitet die Störungen an die Monteure weiter.

Das Fest muss er aber nicht im Büro verbringen. Solange er in "häuslicher Umgebung", also jederzeit erreichbar ist, kann er an den Feiertagen mit seinem Diensthandy von zuhause aus arbeiten. Weihnachten wird er so "ganz normal" mit seinen Eltern und Großeltern feiern. Zwischen den Jahren geht es für ihn dann wieder ins Büro. Sieber freut sich über diese Lösung. Weihnachten wolle er nicht ohne seine Familie verbringen.

Auch der Arbeitsaufwand sei über die Feiertage überschaubar. Die häufigsten Probleme seien im Winter vor allem Heizungsstörungen oder Wasserrohrbrüche, wenn die Leitungen gefrieren. Das komme – in einer schlechten Woche – ungefähr zwei bis drei Mal vor. Auch für Jacob Sieber werden die Feiertage also hoffentlich eine besinnliche Zeit sein.

Türchen auf: In unserem Adventskalender stellen wir jeden Tag Menschen vor, die an Weihnachten arbeiten.