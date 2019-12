Adventskalender (18): Helmut Bauereiß lebt für die Musik

Helmut Bauereiß bezeichnet "Musik als sein größtes Hobby." Daher gründete er 1977 mit einigen Gleichgesinnten die Jugendkapelle Marktbreit. Zu dieser Zeit brachte er sich selbst sowohl das Spielen der Trompete als auch des Flügelhorns bei. "Von der Handhabung sind beide Instrumente eigentlich gleich, das Flügelhorn hat nur einen weicheren Klang", erklärt der 54-Jährige bescheiden.

Nachdem der damalige Dirigent 1990 aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste, übernahm der Hemmersheimer Kilian Mend einen Großteil der Musiker und formierte daraus die Blaskapelle "Kilian Mend und seine Marktbreiter Musikanten". Die Gruppe, die mittlerweile aus 22 Musikern besteht, hat schon einige Tonträger aufgenommen und dadurch auch überregionale Bekanntheit erreicht.

Alleine mit dieser Kapelle kommt Bauereiß, der auch noch bei den Pfahlenheimer Musikanten aktiv ist, neben einer Probe pro Woche auf rund 25 ehrenmatliche Auftritte im Jahr. So tritt der Gnodstadter unter anderem seit über 20 Jahren an Heiligabend mit den Pfahlheimern in Gülchsheim und am 2. Weihnachtsfeiertag mit den Marktbreitern in der dortigen katholischen Kirche auf.

Bei diesen Konzerten gefällt Bauereiß vor allem die Auswahl der Musikstücke, da besonders festliche und tragende Lieder ausgewählt werden, die für eine festliche Stimmung sorgen. Allerdings macht er sich Gedanken um den Nachwuchs in den beiden Kapellen. Er hofft daher, dass die aktiven Mitglieder noch lange Spaß an der Musik haben und das es eventuell gelingt, junge Musiker dazu zu gewinnen.

Die Marktbreiter Musikanten freuen sich über jeden, der sich in ihrer Kapelle beteiligen möchte. Momentan wird vor allem ein Bassist schmerzlich vermisst. Bei Interesse kann man sich unter Tel. (09332) 3358 bei Helmut Bauereiß melden.

Türchen auf: In unserem Adventskalender stellen wir Menschen vor, die an den Weihnachtstagen arbeiten oder Bereitschaftsdienst haben.