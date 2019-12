Adventskalender (15): Trotz Weihnachtsstress bleibt Jonas cool

Jonas Lindenthal blickt dem Heiligabend gelassen entgegen. Der Zehnjährige wird dieses Jahr zum ersten Mal bei der abendlichen Christmette in der Katholischen Pfarrkirche St. Martin in Willanzheim dem Pfarrer bei der Vorbereitung und Umsetzung der Messe als Ministrant helfen. Obwohl er erst seit einem Jahr als Messdiener eingesetzt wird, erklärt Jonas, dass er "noch gar nicht aufgeregt" sei, an diesem wichtigen Feiertag zu dienen.

Normalerweise ist der Willanzheimer vor allem für die Gabenbereitung und das Sammeln der Kollekte zuständig, allerdings geht er fest davon aus, dass er an Heiligabend noch zusätzlich andere Aufgaben zu erledigen hat. Er erklärt, dass der Priester ihm immer erst kurz vor Beginn des Gottesdienstes über seine genauen Tätigkeiten aufklären würde.

Jonas, der sich nach der Kommunion für den Dienst als Ministrant entschied, mag seine Tätigkeit in der Kirche. Vor allem das Klingeln mit den kleinen Glöckchen zu Anfang der Messe bereitet ihm viel Spaß.

Auch außerhalb seiner kirchlichen Aufgaben freut sich Jonas auf das anstehende Weihnachtsfest. Gerade die Geschenke und das Öffnen der Türen auf dem Adventskalender haben es ihm angetan. Auf einen Weihnachtswunsch hinsichtlich seiner Ministrantentätigkeit angesprochen, antwortet der Zehnjährige, dass er nur hofft, dass das alles so schön bleibt, wie es momentan ist.

Türchen auf: In unserem Adventskalender stellen wir Menschen (und Tiere) vor, die an den Weihnachtstagen arbeiten oder Bereitschaftsdienst haben.