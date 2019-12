Adventskalender (13): Helfen ist Leonie Schmidts Antrieb

Leonie Schmidt fällt ohne großes Nachdenken eine ganze Reihe von Punkten ein, wenn man sie fragt, was ihr an ihrer Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenschwester in der Klinik Kitzinger Land besonders gut gefällt. Die 21-Jährige freut sich immer wieder zu sehen, dass viele ihrer Patienten, die das Krankenhaus geschwächt und angeschlagen betreten, nach der Behandlung wieder gesund und glücklich nach Hause zurückkehren können.

"Außerdem ist es bei mir stark ausgeprägt, dass ich anderen Menschen helfen will.", fügt die Kitzingerin hinzu. Neben ihrer Einstellung war es aber vor allem ihre Familie, die Schmidt bei ihrem Berufswunsch prägte. So arbeiten ihre Mutter und ihre Schwester ebenfalls als Krankenschwestern.

Dieses Jahr hat Schmidt sowohl am 24. Dezember als auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen Dienst. Trotzdem kann sie auch dieser Arbeitszeit auf ihrer Station, der 2b mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie (Innere Medizin), Vorteile abgewinnen. So sei es an Weihnachten ruhiger, da außer in Notfällen keine großen Untersuchungen durchgeführt würden. Man könne sich daher für den einzelnen Patienten viel mehr Zeit nehmen.

Auch die Arbeit mit dem Krankenhauspersonal bereitet ihr Freude. "Ich hoffe, dass das gute Miteinander mit meinen Kollegen und Kolleginnen auch künftig so erhalten bleibt", erklärt Schmidt daher abschließend.

Türchen auf: In unserem Adventskalender stellen wir Menschen (und Tiere) vor, die an den Weihnachtstagen arbeiten oder Bereitschaftsdienst haben.