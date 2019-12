Adventskalender (11): Benedikt Lutz rettet  Leben

Benedikt Lutz hat als Notfallsanitäter Arbeitszeiten, die für viele Berufstätige auf den ersten Blick undenkbar erscheinen. Der 24-Jährige wartet während seines Dienstes von 6.30 bis 18.30 Uhr in der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Kitzingen darauf, dass er zu einem Einsatz ausrücken muss.

Trotz der Schichtdauer von zwölf Stunden gefällt dem Großlangheimer seine Tätigkeit. Für Lutz ist es erfüllend, Menschen in Gefahrensituationen beizustehen und zu helfen. Außerdem hält er seinen Dienst für extrem abwechslungsreich. Er sei nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr "einfach beim BRK hängengeblieben", erklärt er lachend. Daher beschloss er, sich drei Jahre lang zum Notfallsanitäter ausbilden zu lassen.

Wie schon in den vergangenen Jahren, hat Lutz auch heuer Bereitschaft über die Feiertage. Am 24. und am 26. Dezember wird er daher mit seinen Kollegen auf der Wache unter anderem mit einem besonders aufwendigen Essen versuchen, weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Auch während der Einsätze seien Unterschiede zu erkennen, erzählt Lutz. So würden viele Patienten auf keinen Fall ins Krankenhaus wollen, da sie das Weihnachtsfest lieber zu Hause bei ihren Familien verbringen würden.

Für seine berufliche Zukunft hofft Lutz, dass die Menschen sich bessere Kenntnisse über seinen Beruf aneignen, sodass er in der Gesellschaft irgendwann mehr Wertschätzung genießt.

Türchen auf: In unserem Adventskalender stellen wir Menschen (und Tiere) vor, die an den Weihnachtstagen arbeiten oder Bereitschaftsdienst haben.