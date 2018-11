Adventlichen Schmuck hergestellt

Rege besucht war der Tag der offenen Tür im Advent an der Grundschule Sommerach. Mit Eifer konnten die Schüler gemeinsam mit Eltern, Paten und Großeltern unter der Anleitung der Lehrer verschiedenen Adventsschmuck herstellen: Windlichter, Türschilder, Geschenktüten, Christbaumanhänger, Engel, weihnachtliche Rebenbäume und Fadensterne standen zur Wahl.Manchen Kind fiel so die Auswahl schwer, so die Mitteilung der Schule. Getränke und Kuchen bot der Elternbeirat in der Pause an.