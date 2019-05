Kitzingen vor 16 Stunden

Action-Tour für Jungs in der Fränkischen Schweiz

Kanufahren, Geocachen, Klettern und Bogenschießen und weitere spannende Dinge in der Natur erleben – das geht bei einer Reise des Kreisjugendrings: In der Fränkischen Schweiz wohnen die Teilnehmer in der 5-tägigen Reise in einem Ferienhaus, das großzügig auf Gruppen ausgelegt ist. Wer Interesse an der Tour hat, sollte sich schnell anmelden, heißt es in einer Pressemitteilung.