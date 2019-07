Kitzingen vor 37 Minuten

Achtes Dettelbacher Boule Turnier am Skulpturenpark

Ein Lebensgefühl wie in Südfrankreich herrschte beim achten Dettelbacher Boule Turnier. Auf der Boule-Bahn am Skulpturenpark des Kulturhistorischen Kreises (KHK) gingen aktuell 30 Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein an den Start. Organisator des Turniers, Roger Bischof, hatte vier Bahnen vorbereiten lassen. Insgesamt 12 Mannschaften in Double Formationen traten in der Vorrunde in vier Gruppen gegeneinander an. Die jeweiligen Mannschaften wurden zu Beginn des Turniers ausgelost.Das Boule Spiel kommt aus dem französischen und ist eine Kurzbezeichnung für die Kugelsportart Boule Lyonnaise. Ziel des Spieles ist es, mit den eigenen Kugeln möglichst nah an die Zielkugeln zu gelangen, wobei die Zielkugel oder die gegnerischen Kugeln auch weg geschossen oder –geschoben werden können.Im Finale gewann die Mannschaft Roger Bischof / Raimund Sauer gegen Herbert Winterstein/Peter Kriech. Den dritten Platz errang Andrea Eyerich/Werner Spath. Als Siegerpreise gab es einen Wanderpokal sowie Weinpräsente.