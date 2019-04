Acht Personen aus dem kalten Wasser gerettet

Am Samstag fand in Sulzfeld eine gemeinsame Einsatzübung von Land- und Wasserrettungsdienst des BRK-Kreisverbandes Kitzingen statt. "Acht Personen in Wassernot" war die Einsatzmeldung.

Knapp 50 Einsatzkräfte wurden am Nachmittag zu einer unangekündigten Einsatzübung alarmiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die aktuell anliegende Schifffahrtssperre auf dem Main, was ein guter Anlass, ungestört zu üben. Acht Personen seien beim leichtsinnigen Fahren mit dem Kanu auf dem Main bei Sulzfeld gekentert und in Wassernot geraten, so das Übungsszenario.

Diese galt es nun schnellst möglich aus dem kalten Wasser zu retten. Die ortsansässige Wasserwacht-Ortsgruppe Sulzfeld war als erstes vor Ort und hatte die Aufgabe, die Lage zu eruieren und weitere Kräfte nachzufordern. Ihnen zur Hilfe kamen Kräfte der Wasserwachten aus Kitzingen, Volkach und Iphofen. Steffen Lechner, der Vorsitzende der Wasserwacht Ortsgruppe Sulzfeld und bestellter Einsatzleiter Wasserrettungsdienst koordinierte den Einsatz.

Neben einem Stresstest für ein neues Funkkonzept, stand die Schnittstelle zum Landrettungsdienst im Vordergrund. Hier waren die Unterstützungsgruppen Rettungsdienst aus Kitzingen, Volkach und Wiesentheid im Einsatz. Sie stellten die medizinische Versorgung sicher und transportierten die Patientendarsteller in ein Übungskrankenhaus.

Um ein möglichst breites Einsatzspektrum zu erproben, kamen Taucher, Fließwasserretter und Suchtrupps zum Einsatz, die den Uferbereich auf Verletzte absuchten. Hierzu kam auch ein Motorrad der Motorradstreife zum Einsatz. Im Falle eines realen Wasserrettungseinsatzes ist die Wasserwacht für die Personenrettung zuständig. Sie wird regelmäßig unterstützt durch Kräfte der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks. Die Einbindung dieser weiteren Fachdienste, soll in einem weiteren Übungsschritt erprobt werden.