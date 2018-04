Abwasserfrage noch nicht endgültig entschieden

Das große Projekt Kläranlage steht in Kleinlangheim vor der Tür. Die entscheidende Frage dabei: Anschluss an die Kläranlage Schwarzacher Becken oder doch ein Neubau?

Zu den maßgeblichen Kriterien für einen Anschluss an die Anlage in Schwarzach gehören die sogenannten Einwohnergleichwerte, die Bürgermeisterin Gerlinde Stier in der Ratssitzung am Dienstagabend bekannt gab. „Wir brauchen diese Unterlagen, um zu ermitteln, wie sehr das Abwasser aus Kleinlangheim die Anlage belasten würde.“

Jetzt schon landet das Abwasser aus Atzhausen, Haidt/Stephansberg und von der Autobahnraststätte Haidt mit 1357 Einwohnergleichwerten in der Schwarzacher Anlage und aus Kleinlangheim kämen dann 1707 dazu, was eine Summe von 3064 ergibt. Unter dem Strich würde das dann für die Anlage Schwarzacher Becken einen Gesamtwert von 15 496 ergeben, lautete die weitere Information.

Entscheidung im Mai

„Was bedeuten würde, dass Kleinlangheim bei künftigen Investitionen mit rund 20 Prozent beteiligt wäre“. Eine Entscheidung für oder wider den Kleinlangheimer Anschluss dürfte in der Sitzung des Abwasserzweckverbands im Mai erfolgen, kündigte die Bürgermeisterin an. Außerdem stünden noch Untersuchungen an, was alles aus dem Klärschlamm entfernt werden müsste, um das Material recycelbar zu machen: „Da steht auch die Schaffung einer Verbrennungsstraße für Klärschlamm in der Würzburger Müllverbrennungsanlage im Raum“.

Im Rat war man sich jedenfalls einig, dass doch über den Kläranlagenneubau in Kleinlangheim nachgedacht werden soll, falls die Investitionen für die Anlage Schwarzacher Becken gewaltige Dimensionen annehmen.

Weitere Punkte im Rat waren:

Im Zuge des Ausbaus der Bahnhofstraße wird auch der Breitbandausbau vorgenommen, für den eine Objektüberwachung notwendig ist, die für 4943 Euro an das Büro IBS Wonfurt vergeben wurde. Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass im Zuge der Arbeiten eine Gasleitung zum Feuerwehrhaus verlegt wird, wobei auch eine Rohrleitung für künftige Glasfaserversorgung eingebracht wird. Überhaupt sollen bei Grabungsarbeiten Rohre für Glasfaser installiert werden.

Lob für den Breitbandpaten

Ein Lob gab es für den Breitbandpaten Willi Köhler, der das aufgrund von Planungsänderungen vorgelegte Nachtragsangebot von rund 13 000 Euro überprüfte und als zu teuer einschätzte. Es wurde dann reduziert und der Auftrag ging für 5826 Euro an die Firma Strabag, wobei die Gemeinde für das Material zuständig ist, gab die Bürgermeisterin bekannt.

Für die Erweiterung des Kindergartens wurden folgende Gewerke vergeben: Gerüstbau an die Firma Pfannes (Großlangheim) für 5460 Euro, Spenglerarbeiten und Blitzschutz an die Firma Kaidel für 9432 Euro, die auch den Zuschlag für die Dachdeckerarbeiten (14 004 Euro) bekam. Fensterbau und Sonnenschutz ging an die Firma Gutjahr (Kleinlangheim) für 43 290 Euro. Vergeben wurde auch der Auftrag für naturschutzrechtliche Untersuchungen für das geplante Baugebiet Am Graben an das Büro Plög (Prosselsheim) für 3664 Euro.

Immer größere Probleme gibt es auch in Kleinlangheim mit Hundekot. „Appelle nützen da gar nichts mehr und wir sollten in Zukunft die Polizei verständigen“, brachte Dieter Zeller auch die Klagen mancher Einwohner zur Sprache. Rudi Federsel wollte wissen, ob auch die Hunderassen angemeldet sind, da es bei manchen Hunden fraglich sei, ob sie im Dorf unterwegs sein dürfen. „Da kommen noch Informationen“, sagte die Bürgermeisterin zu.

Angesprochen wurde auch die mangelnde Bereitschaft einiger Hausbesitzer, Sträucher und Bäume zurück zu schneiden, um die Gehwege frei von Bewuchs zu halten. Die Leute vom Bauhof werden sich der Sache annehmen, die Betroffenen werden angeschrieben und falls keine Reaktion erfolgt, wird der Bewuchs kostenpflichtig entfernt.