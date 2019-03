Abwasser runter und Trinkwasser rauf

Nach der Neukalkulation der Gebühren für Frischwasser und Abwasser, betätigte der Sulzfelder Gemeinderat für beide Segmente die Gebührenschraube, aber in unterschiedliche Richtungen: Die Gebühren fürs Abwasser werden für die Bürger gesenkt, gleichzeitig wird das Trinkwasser etwas teurer.

Die Gemeinde hatte in den vergangenen Jahren eine Sonderrücklage für das Abwasser aufgebaut, zeitgleich hatte die Gemeinde wegen Meinungsverschiedenheiten mit der Stadt Kitzingen die Zahlungen für die Einleitungen in die Kitzinger Großkläranlage pauschal um 30 Prozent gekürzt. Da bislang als Wagniskosten deklarierte Nachzahlungen an Kitzingen nicht so hoch ausfielen wie es in der Vorkalkulation angenommen worden war, können die Abwassergebühren von aktuell noch 3,50 Euro pro Kubikmeter jetzt herabgesetzt werden. Die Neukalkulation hatte einen Bedarf von 2,49 Euro pro Kubikmeter zur Kostendeckung ergeben, da aber mit Reparaturarbeiten nach Kanalbefahrungen zu rechnen ist, einigte sich das Gremium auf die neue Abwassergebühr von drei Euro.

Das Frischwasser war für die Bürger bislang mit 58 Cent pro Kubikmeter sehr günstig. Die Neukalkulation hatte den Satz von 2,15 Euro für den Kubikmeter Trinkwasser zu Kostendeckung ergeben. Da noch Überschüsse aus dem vorherigen Kalkulationszeitraum vorhanden sind, muss die Gemeinde nicht sofort so hoch mit dem neuen Wasserpreis gehen. Der Gemeinderat setzte den neuen Frischwasserpreis auf Vorschlag der Verwaltung auf künftig 1,36 Euro pro Kubikmeter fest.