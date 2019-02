Abwasser bestimmt den Ausschuss

Was passiert eigentlich mit dem Abwasser, wenn es im Abfluss verschwunden ist? Mit zwei Auftragsvergaben zu diesem Thema beschäftigte sich der Verwaltungs- und Bauausschuss der Stadt Kitzingen in seiner turnusgemäßen Sitzung am Donnerstagabend.

Kanalnetz erstreckt sich auf fast 160 Kilometer

Die Reinigung und Inspektion der Kanäle, in denen das Abwasser gesammelt wird, wurde für eine Summe von 188 000 Euro mit einem einstimmigen Beschluss an die Firma Bettina Hänsch aus Beratzhausen vergeben. Dieselbe Firma hatte bereits im vergangenen Jahr für ein Angebot in ähnlicher Höhe den Zuschlag erhalten. Kitzingens Kanäle sind derzeit zu mehr als die Hälfte untersucht. Das Netz der Großen Kreisstadt misst 158 Kilometer mit rund 6000 Kontrollschächten und 10 000 Hausanschlüssen. Während in den Jahren 2014 bis 2016 nur wenige Kanäle inspiziert worden waren, wurden in den beiden zurückliegenden Jahren jeweils rund 15 Kilometer untersucht. Auch in diesem Jahr ist eine Prüfung von weiteren 15 Kilometern vorgesehen.

Dritter Gasmotor wird ersetzt

Den letzten Teil eines sieben Jahre alten Beschlusses setzte der Ausschuss um, indem die Firma Edel aus Wangen im Allgäu die Lieferung und Montage eines Blockheizkraftwerkes für das Kitzinger Klärwerk übernimmt. Das Angebot, welches das Gremium mehrheitlich befürwortete (11:2), belief sich auf 269 000 Euro. Der Stadtrat hatte damals einem Konzept für Unterhalt und Entwicklung des Klärwerkes zugestimmt. Darin ist in diesem Jahr der Ersatz des Gasmotors aus dem Jahr 1990 durch eine neue Anlage vorgesehen. Bereits im Jahr 2014 wurden zwei der drei Gasmotoren durch Blockheizkraftwerke ersetzt, nun folgt der Letzte.

Pauluhn zu Volksbegehren: Bürgerfreundlichere Öffnungszeiten gewünscht

Jens Pauluhn (ÖdP) gab zu bedenken, ob bei der Durchführung eines Volksbegehrens in Zukunft bürgerfreundlichere Öffnungszeiten angesetzt werden könnten. Als Grund führte er an, dass bei der aktuellen Eintragung samstags innerhalb von nur zwei Stunden rund zehn Prozent aller in Kitzingen eingegangenen Unterschriften getätigt worden seien. Hans Schardt (ProKT) beglückwünschte die Organisatoren des Volksbegehrens zum erfolgreichen Ergebnis, wünschte sich allerdings, dass das Entfernen der Plakate im Stadtgebiet nun ebenso erfolgreich vonstatten gehe.

Nordbrücke weist Schäden auf

Auf die Frage Manuel Müllers (UsW), ob die Arbeiten am Oberen Mainkai schon begonnen hätten, kündigte Bauamtsleiter Oliver Graumann den Beginn der Maßnahme für April an. Der derzeit dort tätige Bagger führe noch Sicherungsmaßnahmen der Kaimauer aus. Auf den Hinweis Carlo Banks (CSU), dass die Schäden auf dem Fuß- und Radweg an der Nordbrücke größer geworden seien, teilte er mit, dass diese bereits aufgenommen seien und zügig ausgebessert würden.