Abtswind vor 58 Minuten

Abtswinder Gastronomen verschenken Blumengrüße zu Ostern

Gasthäuser müssen zurzeit geschlossen sein, doch zum Abholen von Speisen dürfen sie öffnen. Das tun auch die drei Abtswinder Gastronomiebetriebe – das Gasthaus zur Schwane (Familie Schäfer), das Gasthaus zur Ölmühle (Familie Schwanfelder) und Uli's Dorf-Bistro (Uli Zehnder) - und der Verkauf wird gut angenommen. "Dafür wollen wir uns bedanken", sagt Claudia Schwanfelder. Erst habe man an einen Schokoladengruß gedacht, doch dann ging der Blick zu den Gärtnereien, die durch die Corona-Zeit ebenfalls Probleme haben. So haben die Gastwirtsfamilien bei der Gärtnerei Lang in Wiesentheid einen farbenfrohen Blumengruß geordert. Jeder Abtswinder Haushalt hat nun vor seiner Tür einen Blumentopf mit Stiefmütterchen als kleines Dankeschön für die Treue und Unterstützung in schwieriger Zeit gefunden.